المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تعلن تعليمات مهمة عن استلام الرسائل الجامعية

أعلنت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة ، أبرز التعليمات الهامة عن استلام الرسائل الجامعية من جميع الكليات والمعاهد التابعة لجامعة القاهرة.

وجاءت تعليمات استلام الرسائل الجامعية من جميع الكليات والمعاهد التابعة لجامعة القاهرة:

- أن يكون المستخلص والكلمات الدالة ملحق بالرسالة الورقية والقرص المدمج " باللغة العربية والإنجليزية ".

- أن يكون غلاف القرص المدمج بلاستيك مقوى محكم الغلق وليس ورقيا باغ مربع الشكل مقاس 12x14سم. مع التأكيد والإلتزام بمواصفات هذا الغلاف للحفاظ على القرص المدمج وعدم تعرضه للتلف.

- تسليم نسخة ورقية مجلدة من الرسالة بالإضافة إلى تسليم نسخة إلكترونية محملة على قرص مدمج (CD) على أن تكون الرسالة مطابقة تماما للقرص المدمج " ترقيم الصفحات - الصور والملحقات ".

- يتم تسليم قرار لجنة الحكم والمناقشة وذلك للتأكد من عنوان الرسالة المسجل في الدراسات العليا بأنه مطابق للرسالة الورقية والقرص المدمج المُسلمين للمكتبة وذلك تجنباً لتغيير العنوان بعد إنتهاء إجراءات التسليم للمكتبة وفي حالة عدم وجود محضر لجنة المناقشة يقوم المشرفين بالتوقيع على (الرسالة توقيع حي).

- أن يكون للرسالة صفحة عنوان عربي وصفحة عنوان أجنبي.

- أن يحتوي القرص المدمج على الرسالة كاملة مجمعة وليست مجموعة من الفصول المتفرقة وذلك بصيغتين “pdf, word “ ملحوظة يتم تسليم word file حتى يتثنى لنا تحويل الـ word file إلى pdf file وذلك في حالة عدم فتح الـ "pdf file " وأن يحتوى القرص المدمج ايضاً على استمارة المعلومات الخاصة بالباحث متضمنة المستخلص والكلمات الدالة باللغتين العربية والإنجليزية.

- نعتذر عن استلام الرسالة عن طريق أي شخص غير الباحث ، وتسلم الرسالة من الباحث شخصياً أو من ينوب عنه ( الأقارب الدرجة الأولي ) ، وفي حالة التسليم عن طريق مندوب يكون التسليم عن طريق المندوب المعتمد لدي المكتبة فقط. 8 نعتذر عن إستلام الرسالة عن طريق البريد لعدم اكتمال بعض البيانات المطلوبة أحياناً طبقا لقواعد الاستلام.

- برجاء إعلان القواعد الخاصة باستلام الرسائل للمكتبة المركزية للجديدة للباحثين.

برجاء إضافة رقم تليفون الباحث في استمارة المعلومات حتى يتسنى لنا التواصل معه عند الضرورة.