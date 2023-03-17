نجم الأهلي يفتح النار على كولر بسبب كهربا.. اعرف السبب

انتقد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب كثرة التغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أفهم سر اعتماد كولر على كهربا بشكل أساسي في بعض المباريات وفجأة بعد تألق اللاعب يعود كهربا إلى دكة البدلاء".

وأضاف: "كولر لابد أن يُثبت أسماء الخط الأمامي في تشكيل الأهلي الأساسي، حتى يزيد الانسجام بشكل أكبر".

وواصل: "التغييرات الكثيرة تؤثر سلبا على مستوى الأهلي مع كولر، ولابد من تشكيل قوام أساسي".

واختتم: "استبعاد كولر للاعبين بعد تألقهم لغز غير مفهوم، والفوز على القطن جزء من مصالحة لاعبي الأهلي للجماهير".