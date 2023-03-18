بتكلفة 6 مليون جنيه.. 5 معلومات عن مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، منذ أيام مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد، وذلك برفقة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبو عقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

ونرصد لكم خلال سطورنا التالية عدة معلومات عن مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد:

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5 معلومات هامة عن مبنى الإدارة

يقع المبنى على مساحة 1500 متر مربع. استغرق المبنى فترة 11 شهرًا حتى تم الانتهاء من تنفيذه. تكلفة مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد 6 مليون جنيه. ويتكون من 2 مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من:" دور أرضي وطابقين علويين، ويشمل صالة خدمة المواطنين، وصالة الموظفين، وغرفة الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة، ومصلية، التوجيه العام والفني، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجي، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب، قاعة تدريب". ويتكون المبنى الثاني من دور أرضي 3 طوابق علوي، ويشمل:" مخزن، وأوفيس، المكتب الفني، الاستعلامات، إدارة المشتريات، التوجيه المالي، سكرتارية وانتظار، المدير العام والاجتماعات، الشئون القانونية، الخزينة، الشئون المالية، التعليم المجتمعي، وحدة الجودة، الحسابات، قاعة متعددة الأغراض وفيديو كونفرنس والتدريب".

"التعليم الإعدادي والثانوي، رياض الأطفال والتربية الاجتماعية، الوسائل التعليمية والمعامل، التعليم الابتدائي، الأرشيف والحفظ ، قسم المباني والتعاون الإداري، التعليم الخاص والرسمي واللغات ورياض الأطفال، ودورات مياه".