عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 6 مليون جنيه.. 5 معلومات عن مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، منذ أيام مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد، وذلك برفقة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبو عقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

ونرصد لكم خلال سطورنا التالية عدة معلومات عن مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد:

جهينة سوهاج تتجمل بأعمال التطوير.. شاهد

أنهى حياته بمبيد حشري.. التصريح بدفن جثمان القذافي في سوهاج

IMG-20230318-WA0008
IMG-20230318-WA0008
IMG-20230318-WA0007
IMG-20230318-WA0007
IMG-20230318-WA0006
IMG-20230318-WA0006

5 معلومات هامة عن مبنى الإدارة

  1. يقع المبنى على مساحة 1500 متر مربع.
  2. استغرق المبنى فترة 11 شهرًا حتى تم الانتهاء من تنفيذه.
  3. تكلفة مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد 6 مليون جنيه.
  4. ويتكون من 2 مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من:" دور أرضي وطابقين علويين، ويشمل صالة خدمة المواطنين، وصالة الموظفين، وغرفة الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة، ومصلية، التوجيه العام والفني، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجي، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب، قاعة تدريب".
  5. ويتكون المبنى الثاني من دور أرضي 3 طوابق علوي، ويشمل:" مخزن، وأوفيس، المكتب الفني، الاستعلامات، إدارة المشتريات، التوجيه المالي، سكرتارية وانتظار، المدير العام والاجتماعات، الشئون القانونية، الخزينة، الشئون المالية، التعليم المجتمعي، وحدة الجودة، الحسابات، قاعة متعددة الأغراض وفيديو كونفرنس والتدريب".

"التعليم الإعدادي والثانوي، رياض الأطفال والتربية الاجتماعية، الوسائل التعليمية والمعامل، التعليم الابتدائي، الأرشيف والحفظ ، قسم المباني والتعاون الإداري، التعليم الخاص والرسمي واللغات ورياض الأطفال، ودورات مياه".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج أخبار تعليم سوهاج إدارة جهينة التعليمية جهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

موضوعات متعلقة

سوهاج تفقد 3 أطفال.. والعناية الإلهية تُنقذ 8 أشخاص من الموت

ترشيحاتنا

5 أمور تجعلك تدخل رمضان بهمة ونشاط وتعينك على العبادات والطاعات

أمطار غزيرة على هذه المناطق في السعودية

قرار عاجل من التعليم بشأن معلمي الصف الخامس الابتدائي

800 ألف شاب كوري يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش للقتال ضد أمريكا

إجراء جديد من رئاسة الحرمين الشريفين للنساء

شاهد.. وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي بقصر التحرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

وصلات الشعر: ما هي؟ كيف تستعمل؟ أنواعها المختلفة

احذروا .. هذا النوع من زجاجات المياه أخطر من مقعد المرحاض

بالأزرق اللافت .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ