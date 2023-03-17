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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنهى حياته بمبيد حشري.. التصريح بدفن جثمان القذافي في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثمان عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر، أقدم على إنهاء حياته بتناول مُبيد حشري داخل منزله؛ بسبب مروره بأزمة نفسية حادة بسبب الخلافات الأسرية بينه وبين أسرته.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها المدعو (القذافي ا خ- 28 عامًا- عامل- ويقيم بناحية الزوك الشرقية)، مصاب بحالة إعياء، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة لحالته الصحية.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (إبراهيم خ م- 73 عامًا- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل، تناول مبيد حشري؛ ما نتج عنه إصابته ووفاته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.

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