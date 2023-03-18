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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تطعيم 6 ملايين و367 ألف مواطن ضمن حملة طرق الأبواب بـ10 محافظات

التطعيم ضد فيروس
التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 6 ملايين و367 آلاف و376 مواطنا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها في 29 يناير الماضي وحتى 15 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، ولمساعدة كل مواطن في الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية).

وقال «عبد الغفار» إن المرحلة الأولى من الحملة شملت محافظات “المنوفية، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والقليوبية"، بينما شملت المرحلة الثانية والتي انطلقت في 5 مارس الجاري، محافظات “الشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وأسوان". 

وأضاف أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فإن فرق الحملة تؤدي مهامها من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن محافظة أسيوط سجلت في المرحلة الأولى أعلى معدل في تطعيم المواطنين، حيث بلغ عدد المطعمين مليونا و265 ألفا و743 مواطنا، وفي محافظات المرحلة الثانية، كانت الشرقية صاحبة المعدل الأعلى بتطعيم 487 ألفا و203 مواطنين، مشيرا إلى أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى جميع المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد قنديل حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم، وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وجميع المستلزمات، في ظل خطة عمل تساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.

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