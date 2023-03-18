عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤامرة لإقصاء الأهلي .. صحيفة سودانية تلمح إلى تفويت صن داونز مباراة الهلال

الهلال وصن داونز
الهلال وصن داونز

سلطت صحيفة سودانية الضوء على موقعة الهلال وصن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال فوز الهلال على صن داونز في مباراة اليوم، يتأهل الفريق السوداني رسميا إلى الدور ربع النهائي رفقة صن داونز، بينما يودع الأهلي البطولة ، أما في حال تعادل أو خسارة الأزرق، يتأجل حسم المتأهل الثاني من المجموعة الثانية إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وفي مقال نشرته صحيفة “سبورتاق السودانية”، ادعى الكاتب أن قرار صن داونز بتفويت مباراة الهلال ربما تم اتخاذه بالفعل ليظهر خلال مباراة اليوم، لذلك على الهلال استغلال الفرصة لأن مواجهة الأهلي الأخيرة في القاهرة لن  تكون سهلة.

وأضاف أن تفويت صن داونز للمباراة خطوة مشروعة طالما أنها لم تحدث بالاتفاق مع الهلال.

 صحيفة تلمح إلى تفويت صن داونز مباراة الهلال

ترتيب المجموعة الثانية:

1- صن داونز: 10 نقاط (تأهل رسميا)

2- الهلال السوداني: 9 نقاط

3- الأهلي: 7 نقاط

4- القطن الكاميروني: 0 نقاط (ودع البطولة رسميا).

 

الهلال صن داونز الهلال وصن داونز دوري ابطال افريقيا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

بالأسماء والعناوين.. 41 شركة خاصة تعلن حاجتها لـ3116 فرصة عمل في 11محافظة

ترشيحاتنا

وجوه جديدة.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي.. تعرف عليها

أبرزهم كهربا ومروان.. 24 لاعبا فى قائمة منتخب مصر

لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره التركي.. أوغلو يكشف التفاصيل

جاويش أوغلو: أتمنى عودة المركز الثقافي التركي في الإسكندرية

شكري: تباحثت مع وزير الخارجية التركي حول الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق

تطبيقات عسكرية ومباحثات.. وزير الخارجية التركي يوضح أبرز نقاط لقائه مع شكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة وجذابة.. شاهد

بالأسود.. المطربة وعد تتألق بلوك جذاب على إنستجرام

طريقة عمل الفطير المشلتت .. بأسهل الخطوات

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن بمهرجان الإسماعيلية

فيديو

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ