مؤامرة لإقصاء الأهلي .. صحيفة سودانية تلمح إلى تفويت صن داونز مباراة الهلال

سلطت صحيفة سودانية الضوء على موقعة الهلال وصن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال فوز الهلال على صن داونز في مباراة اليوم، يتأهل الفريق السوداني رسميا إلى الدور ربع النهائي رفقة صن داونز، بينما يودع الأهلي البطولة ، أما في حال تعادل أو خسارة الأزرق، يتأجل حسم المتأهل الثاني من المجموعة الثانية إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وفي مقال نشرته صحيفة “سبورتاق السودانية”، ادعى الكاتب أن قرار صن داونز بتفويت مباراة الهلال ربما تم اتخاذه بالفعل ليظهر خلال مباراة اليوم، لذلك على الهلال استغلال الفرصة لأن مواجهة الأهلي الأخيرة في القاهرة لن تكون سهلة.

وأضاف أن تفويت صن داونز للمباراة خطوة مشروعة طالما أنها لم تحدث بالاتفاق مع الهلال.

صحيفة تلمح إلى تفويت صن داونز مباراة الهلال

ترتيب المجموعة الثانية:

1- صن داونز: 10 نقاط (تأهل رسميا)

2- الهلال السوداني: 9 نقاط

3- الأهلي: 7 نقاط

4- القطن الكاميروني: 0 نقاط (ودع البطولة رسميا).