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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صيانة كسوة الكعبة استعدادا لدخول رمضان .. صور

صدى البلد

أجرت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم السبت، صيانة لكسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.

وقال وكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفه المهندس أمجد  الحازمي إنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى ٢٩ عامًا، حيث أن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له والعمل على إصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها.

وأضاف الحازمي أن فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على  تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك، كما أن أعضاء الفريق يعملون وفق  أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

ولفت إلى أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، بدعم مستمر من القيادة السعودية للعناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

كسوة الكعبة الكعبة صيانة لكسوة الكعبة شهر رمضان

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