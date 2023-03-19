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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور|حظك اليوم الأحد 19 مارس 2023: تتخلص من ذكريات الماضي

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، تتخلص من ذكريات الماضي المؤلمة وتحاول تعيش ذكريات جديدة لتعويض ما فاتك، حاول الاستماع الى نصائح الأكبر سنا للاستفادة منها. 

توقعات برج الثور اليوم على الصعيد المهني

هذا يوم ممتاز قد يكون زملاؤك في العمل داعمين ومفيدين اليوم، يمكنك إكمال جميع أعمالك في الموعد النهائي المحدد والحصول على بعض وقت الفراغ لحفلة مكتبية.

توقعات برج الثور صحيا

تعاني من بعض امراض الجهاز الهضمى وذلك لعدم تناولك الأطعمة الصحية واقبالك على الوجبات السريعة.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يعيش المتزوجون بعض الأوقات الجيدة ولكن يحدث موقف في نهاية اليوم غير سار.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

يجب عليك القيام بأداء واجبك وإجراء بعض الأبحاث قبل استثمار الأموال في أي مخطط، يمكنك تحقيق أهدافك المالية طويلة المدى من خلال اتخاذ القرار الصحيح اليوم.

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