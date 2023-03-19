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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن: نعمل على تدريب الشباب لنشر ثقافة حقوق الإنسان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

افتتح النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي اجتماع أمانة حقوق الإنسان المركزية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة وذلك في ضوء استراتيجية عمل الحزب وخطته التنفيذية بحضور الدكتورة رانيا أبو الخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان والأمناء المساعدين للأمانة المركزية الأستاذ مجدي شهدي وأمجد فتحي وهبة شكرى وأمناء أمانة حقوق الإنسان بالمحافظات.

رحب اللواء طارق نصير بالمشاركين في الاجتماع وقال أن الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماه الوطن تمثل إحدى أهم الأمانات من 40 أمانة لارتباطها بالعديد من اللجان الأخرى.

وأشاد بتجربة الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بالحزب في إصدار اول مجلة حقوقية تصدر من حزب سياسي تتناول موضوعات حقوق الإنسان بكل حيادية وتجرد ومهنية.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به أمانات حقوق الإنسان بالمحافظات وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد والمشاركة في كل الفعاليات التي تقام بمحافظاتهم وبذل كافة الجهود اللازمة لتعزيز دور الحزب المجتمعي خاصة في هذة المرحلة التي تتطلب تضافر كافة جهود أبناء الحزب.

وأعلن اللواء طارق نصير عن اقامة دورة تدريبية خلال المرحلة المقبلة بالمشاركة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتدريب كوادر الحزب علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي وهي تعبر بصدق عما تولية مصر من أهمية كبرى لتعزيز حقوق الإنسان.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا أبوالخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان عن شكرها وتقديرها لكافة قيادات الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب علي دعمهم لتفعيل دور الامانه المركزية وازرعها بالمحافظات المختلفة.

وأكدت أبو الخير أن اللجنة في إطار خطتها المستقبلية سوف تعمل على عدة محاور من أهمها تدريب شباب الحزب علي المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان وإقامة عدد من الندوات والفعاليات بالمشاركة مع الأمانات الأخرى وكذلك القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات وإصدار عدد من التقارير التي تأكد على جهود الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان.

 

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حقوق الإنسان حزب سياسي حزب حماة الوطن الأمن القومي البرلمان العربي

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