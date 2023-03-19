السجن المشدد 10 سنوات لمتهم قتل شخصا في خصومة ثأرية بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله شخصا في خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة بمركز أبنوب .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود .

تعود وقائع القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتي الحرابوة و البرشية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب اثر قيام أفراد من عائلة البرشية بقتل احد أفراد عائلة الحرابوة وعلى اثر ذلك اتفق المتهم " مصطفى . ك . ع " وآخرون سبق الحكم عليهم من عائلة الحرابوة على قتل المجني عليه " محمد . ع . ع " من عائلة البرشية أخذا بثأرهم وبيتوا النية على قتل المتهم وراحوا يتدبرون أمرهم في كيفية قتله فاعدوا لذلك أسلحة نارية " بندقية آلية " دون ترخيص .



وفي صباح يوم الواقعة وتحديدا الساعة الحادية عشر صباحا تيقن المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم بتواجد المجني عليه بالزراعات الخاصة به بحوض الحرجة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب فتوجهوا إليه وما أن شاهدوا المتهم حتى أن قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .