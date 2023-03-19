عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم قتل شخصا في خصومة ثأرية بأسيوط

السجن المشدد 10 سنوات
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله شخصا في خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة بمركز أبنوب .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود .

تعود وقائع القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتي الحرابوة و البرشية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب اثر قيام أفراد من عائلة البرشية بقتل احد أفراد عائلة الحرابوة وعلى اثر ذلك اتفق المتهم " مصطفى . ك . ع " وآخرون سبق الحكم عليهم من عائلة الحرابوة على قتل المجني عليه " محمد . ع . ع " من عائلة البرشية أخذا بثأرهم وبيتوا النية على قتل المتهم وراحوا يتدبرون أمرهم في كيفية قتله فاعدوا لذلك أسلحة نارية " بندقية آلية " دون ترخيص .

السجن المشدد 3 سنوات لـ«طباعة» لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

مقابل مبلغ مالي.. السجن 5 سنوات لـ عاطل هتك عرض قاصر بأسيوط


وفي صباح يوم الواقعة وتحديدا الساعة الحادية عشر صباحا تيقن المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم بتواجد المجني عليه بالزراعات الخاصة به بحوض الحرجة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب فتوجهوا إليه وما أن شاهدوا المتهم حتى أن قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حوادث اسيوط خصومة ثأرية بأسيوط جنايات أسيوط مركز ابنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الصيام في أجواء شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان.. وتحذر: "ماحدش يصيف"

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

موضوعات متعلقة

وصية الموت.. القصة الكاملة لمقتل اثنين وإصابة آخرين أثناء تشييع جنازة بأسيوط

الإعدام لـ "جزار " قتل محاسب بمعرض مستلزمات منزلية وأصاب آخر بأسيوط

ترشيحاتنا

الوزراء يستعرض موضوع العولمة الاقتصادية في عدد جديد من مجلته

هبوط مفاجيء في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

خالد البلشي: النقابة ستقف وراء الصحفيين المؤقتين وستحمي حقوقهم فى التعيينات

في قلب القدس.. إسرائيليان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية

الكعبة تستعد لاستقبال رمضان 2023.. هنا قبلة الإسلام وملاذ أفئدة المسلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شغله عنده لاختراق المواقع.. تعرف على أول خدعة من روبوت GPT-4 لإنسان

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ