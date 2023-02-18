مقابل مبلغ مالي.. السجن 5 سنوات لـ عاطل هتك عرض قاصر بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط عاطل بالسجن 5 سنوات لقيامه بهتك عرض قاصر بمركز الغنايم .

صدر القرار برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .



تعود وقائع القضية إلى تلقي مباحث مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط بلاغا من الأهالي بضبط المتهم " البدري . ع . ب " عاطل أثناء هتك عرض " علاء . ع . ع " بعد أن استدرجه لمنزله مقابل مبلغ مالي .

وكشفت تحريات المباحث أن الأهالي تلاحظ لهم قيام المتهم باستدراج المجني عليه إلى منزله وقام الأهالي بكسر باب المنزل وشاهدوا قيام المتهم أثناء قيامه بخلع ملابس المجني عليه وهتك عرضه .

و اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة انه استوقف المجني عليه بالطريق العام وطلب منه اصطحابه الى منزله مقابل مبلغ مالي فوافق المجني عليه وذهب مع المتهم بإرادته وفوجئ بقيام الأهالي بكسر باب المنزل ودخولهم وضبطهم والاتصال بالشرطة .