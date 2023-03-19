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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مسرح الجريمة" .. بيان عاجل من أوكرانيا بعد زيارة بوتين لـ مدينة ماريوبول

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

انتقد ميخايلو بودولياك، مساعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المفاجئة إلى مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال بودولياك، في تغريدة على “تويتر”، “المجرم يعود دائما إلى مسرح الجريمة ... جاء قاتل الآلاف من عائلات ماريوبول ليشاهد بأطلال المدينة ومقابرها في سخرية وعدم ندم”.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، أن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة إلى ماريوبول، وهي مدينة ساحلية أوكرانية سيطرت عليها القوات الروسية.

ويُظهر مقطع فيديو رسمي بوتين يقود سيارة في الشوارع ليلاً، ثم يزور قاعة للحفلات الموسيقية.

وهذه الزيارة هي الأولى لبوتين إلى الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها حديثًا.

وقالت وكالة “تاس” للأنباء إنه ذهب إلى هناك بطائرة هليكوبتر والتقى ببعض السكان المحليين.

وتخضع ماريوبول لروسيا منذ أكثر من 10 أشهر بعد أن دمرت في واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية في الصراع.

أوكرانيا فلاديمير بوتين بوتين الرئيس الروسى فولوديمير زيلينسكي ماريوبول

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