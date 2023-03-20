أدعية مستجابة قبل قدوم شهر رمضان .. 3 أيام تفصلنا عن قدوم أفضل ثلاثين يوم فى العام يعيشه العالم أجمع، وينتظره المسلمون بفارغ الصبر حتى يكثروا من الدعاء، وخصوصًا العشر الأواخر من الشهر المبارك.

وهناك أدعية قبل قدوم شهر رمضان حيث ترفع القلوب بدعاء «اللهم بلغنا رمضان»، والدعاء لبلوغ لرمضان يعد من صور الإعانة على التهيئة الإيمانية والروحية، حيث تختلف نصوص الدعاء ومع اختلافها فالدعاء هو باب الله إذ جعل الله لكل شيء بابًا، وجعل بابه الدعاء، فمن لزمه بيقين وتضرع نال كلَّ خيرٍ وحصَّل كل مطلوب، ومن ابتعد عنه فقد كل شيء، ولن يجد غير بابه مَلجأ يلجأ إليه.

اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان ..وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

ربي ادخل شهر رمضان علينا وانت راض عنا واجعله شھرا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى افراح واحلامنا إلى واقع.

اللهم لا تحرمنا رمضان وخير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم يا محسنا إلينا قبل أن نسأل لا تخيب آملنا فيك ونحن نسأل اللهم ما مننت به علينا فتمم وما أنعمت به علينا فلا تسلب وما سترته علينا فلا تهتك وما علمته منا فاغفره لنا.

اللهم بلغنا رمضان وسماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم.نسخ

يبقى الشوق ل رمضان يتكرّر كل سنه وكأنه مُقبل علينا أول مره ياربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين آمين.

اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب والمسلمين سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين اجمعين اللهم بلغني رمضان واعني على صيامه واحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.

اللهم اني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه ف أرحمني وأكتبني من الصائمين.

رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفرخطايانا وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهالينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه اللهم آتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا صائمين قائمين يارب العالمين.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب.

اللهم اسالك نعيما لا ينفذ واسالك قرة عين لا تنقطع واسالك الرضى بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت.

اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وأرزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذريتاتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم.