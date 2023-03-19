رزقي ضيق ومرتبي مش بيكفيني هو ربنا مش بيحبني؟.. وكيل بالأوقاف يرد

يشتكي البعض من ضيق مرتبه وانه لا يكفي مطالب حياته وأسرته ويبدأ يتذمر وينظر لغيره، ويظن أن ضيق المرتب غضب من الله وعدم محبة، والحقيقة ليست كذلك فضيق المرتب أو الرزق ليس غضباً من الله تعالى، بحسب ما قاله الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال أحد الدروس الدينية، مضمونه: "رزقي ضيق ومرتبي مش بيكفيني هو ربنا مش بيحبني؟".

وأوضح “ أبو عمر”، قائلاً:" ليس كل من أعطاه الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا ووسع له فيها دليل على أنها محبة من الله، كما أنه ليس من ضيق الله عليه شيء ومنع عنه شيء يرغبه ويحبه دليل على ان الله عز وجل لا يحبه، فالحياة ليست كذلك، ففي سورة الفجر يقول الله تعالى {فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ}.

فلا تحسبوا ضيق المرتب غضباً فكم من رجل ضيق الله عليه وهو من أحباب الله، وكم من رجل أعطاه الله وفتح عليه وهو بعيد عن الله تعالى.

اعمل ايه عشان ربنا يزود رزقي ؟

1- التوكل على الله

أفضل ما يفعله العبد لجلب الرزق هو التوكل على الله تعالى لأنه هو الرزاق، ففي التوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّكم توَكَّلتم على اللهِ حقَّ توَكُّلِهِ، لرزقَكم كما يرزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصًا، وتروحُ بطانًا» (صحيح ابن ماجه].

2-الاستغفار

3-الصدقة تزيد فى الرزق

4-صلة الرحم

5- اتقان العمل

6- أداء الصلوات فى البيت تزيد فى الرزق

فالفرض فى المسجد وبقية الصلوات تؤدى فى البيت لقوله تعالى { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى }.

دعاء الرزق

" اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب"

إذا ضاق عليك رزقك فردد هذا الدعاء

(أَللَّهُمَّ يَا سَبَبَ مَنْ لاَ سبَبَ لَهُ ، يَا سَبَبَ كُلَّ ذِي سَبَبٍ ، يَا مُسَبَّبَ الأَسْبَابِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، سَبَّبْ لِي سَبَبًا، لَنْ أَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأغْنِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَتُبْ عَلَيَّ يَا كَرِيمُ ، وَاغْفِرْ لِي يَا حَلِمُ ، وَتَقَبَّلْ مِنَّي ، وَاسْمَعْ دُعَائِي ، وَلاَ تُعْرِضْ عَنَّي ، فَإِني عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَبْنُ أمَتِكَ ، فَقِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ ، سَائِلُكَ بِبَابِكَ ، وَاقِفٌ بِفِنَائِكَ ، أَرْجُو مِنْكَ ، وَأَطْلُبُ مَا عِنْدَكَ ، وَأَسْتَفْتِحُ مِنْ خَزَائِنِكَ ، سُبْحَانَكَ أنْتَ العْظِيمُ الْحَلِيمُ الْجَوَادُ الْكَريمُ ، جُدْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ ، وَتَكَرَّمْ مِنْ رَحْمَتِكَ ، وَتُبْ عَلَيَّ يَا سَيَّدِي تَوْبَةً نَصُوحًِا ، فَإِنَّي أَسْتَغِفرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّة إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيَّ العَظِيمِ ، وَصلَّى اللهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبيّ وآلهِ الطَاهِرينَ " وَسَلَّمَ كَثيِرًا ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَّاحِمينَ") .