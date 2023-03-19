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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يحصد الدرع العام لبطولة الجمهورية للتجديف

صدى البلد

توج نادي المقاولون العرب بالدرع العام لبطولة الجمهورية للتجديف والتي أقيمت على مجرى النيل بالقاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 18 مارس الجاري بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 15 ناد.

وشهدت البطولة منافسة قوية حيث بلغ عدد السباقات 153 سباقًا بين الفردي والزوجي بالدفة وبدون دفة والمزدوج المجداف ورباعي بدون دفة ورباعي بدفة ورباعي مزدوج المجداف وثماني بدفة وذلك فى مراحل ناشئين تحت 16 سنة و 19 سنة و 23 سنة وبراعم تحت 14 سنة بالإضافة إلى مرحلة العمومي رجال وسيدات.

كما شارك في البطولة لاعبي المشروع القومي للموهوبين وهم عناصر اختارها الاتحاد المصري للتجديف لدعم منتخب مصر وتوسيع قاعدة اللعبة ونجحوا في تحقيق نتائج طيبة خلال المشاركات.

وحصد المقاولون المركز الأول برصيد 240 نقطة وحل خلفه نادي هيئة قناة السويس برصيد 208 نقطة، أما المركز الثالث فكان من نصيب اتحاد الشرطة بعدما حصل على 198 نقطة.

وشارك في البطولة 15 ناديًا وهم: "المقاولون العرب، اتحاد الشرطة، طلائع الجيش، النادي المصري، نادي جامعة القاهرة، نادي الكهرباء، نادي الأقصر، نادي التجديف بأسوان، نادي الهيئة ببورسعيد، نادي تجديف المنصورة، نادي اليخت المصري، نادي البنك الأهلي، نادي هيئة قناة السويس، نادي المعادي واليخت، القناة الرياضي".

المقاولون العرب بطولة الجمهورية للتجديف نادي المقاولون العرب

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