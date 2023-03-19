الخطيب يناقش مع عبد الحفيظ مسيرة فريق الأهلي في المرحلة المقبلة

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة العديد من الجوانب الخاصة بالفريق الأول خلال الفترة الماضية، وما شهدته من منافسات على الصعيدين المحلي والقاري في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وتطرق محمود الخطيب إلى تقييم العديد من الملفات بهدف مساعدة الفريق وجهازه الفني والإداري والطبي على تقديم الأفضل، والعمل على تحقيق أحسن النتائج لإسعاد جماهير الأهلي سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية.

تضمن الاجتماع الذي استمر لما يزيد على ثلاث ساعات الحديث عن المرحلة القادمة، ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق، وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف المنشودة.