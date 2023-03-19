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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر ومحافظ أسيوط يشهدان افتتاح حاضنة الأعمال التكنولوجية «رواق»

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

افتتح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، واللواء الوزير عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور محمد جلال، مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة؛ حاضنة الأعمال التكنولوجية «رواق أسيوط» بمقر مركز المنتجات الزراعية وبحوثها، ضمن البرنامج القومي للحاضنات «انطلاق»، والذي تديره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتعد الحاضنة هي الأولى بأسيوط، والثانية على مستوى الوجه القبلي، والثالثة على مستوى جامعة الأزهر.

تهدف تلك الحاضنات إلى دعم أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والمبتكرين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجالات: الزراعة، والغذاء، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا الخضراء، والتحديات المناخية؛ من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماديًّا وفنيًّا، وخروجها للنور لنفع البشرية.

تعد جامعة الأزهر واحدة من الجامعات الرائدة فى مجال حاضنات الأعمال التكنولوجية بشكل متميز؛ حيث حصلت المشروعات المقدمة من الجامعة على النصيب الأكبر من التمويل المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا متقدمة على جميع جامعات مصر.

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن حاضنات الأعمال التكنولوجية هي تفكير جيد خارج الصندوق ودعم كبير للشباب من الطلاب والخريجين؛ من أجل توفير فرص عمل مناسبة لسوق العمل؛ لتحقيق رؤية مصر 2030م ،مشيرًا أن  تلك الحاضنة تخدم بشكل كبير فى تحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة من خلال الدعم المالي والفني لهم، سائلًا المولى -عز وجل- دوام التوفيق والنجاح للجامعة.

وأشاد معالي اللواء الوزير محافظ أسيوط بالتقدم الملحوظ فى فرع جامعة الأزهر بأسيوط، مؤكدًا فخره بوجوده فى تلك الجامعة العريقة التي تجمع بين علوم الدين والدنيا.

من جانبه رحب الدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب بأسيوط، بالسادة الحضور، وذلك خلال الندوة التعريفية التي أقيمت بكلية الطب على هامش الافتتاح.

وقال الدكتور محمد جلال، عميد هندسة الأزهر بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة: إن حاضنات الأعمال التكنولوجية تعد المستقبل الحقيقي فى كثير من المجالات، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم الفني والتدريبي والإرشاد في مجال الابتكارات العلمية وريادة الأعمال وتدريب الطلاب والخريجين على المهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى احتضان خريجي الجامعات من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال بمقر الحاضنة، وتقديم خدمات من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتصنيع النموذج الأَوَّلِي، وحضور دورات تدريبية واستشارات فنية وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية وخطط ونماذج الأعمال، واستضافة مقر الحاضنة، وإتاحة معمل الحاضنة لعمليات التصنيع المختلفة وغيرها من مهارات عديدة يتطلبها سوق العمل، كما قدم الشكر لفضيلة رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة؛ دعمهم الكبير لإنشاء تلك الحاضنات.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، و جمال الجاحر، الأمين العام لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، و إيهاب عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة بأسيوط.

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