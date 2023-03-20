أهالي كوم النور بـ الدقهلية يطالبون بتغطية ترعة القرية

طالب أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بضرورة تغطية الترعة المارة بوسط القرية، بعد أن تحولت إلى مصدر تلوث بيئي خطير، ويعاني منها الأهالي أشد المعاناة وينتظرون حلاً من المسئولين بوزارة البيئة والري ومحافظة الدقهلية.

يقول عماد إبراهيم، فى رسالة لخدمة شكاوى بين الناس التى يقدمها موقع «صدى البلد»، نعاني أشد المعاناة بسبب الترعة المارة من أمام بيوتنا والتي تحولت لمصدر تلوث بيئي، وتنبعث منها الروائح الكريهة والتي تسبب لنا الأمراض، مطالباً بردم أو تغطية هذه الترعة ، منعاً لحدوث الأمراض المعدية لنا ولأبنائنا الصغار».

وأضاف قائلاً: «عايزين حل لمشكلة القمامة وانبعاث الروائح الكريهة والدخان منها عقب حرقها عند نهاية الترعة ويبقى الجزء المكشوف من الترعة مقلب قمامة دون أي حل»، مطالباً بتغطية الترعة خاصة أنها داخل الكتلة السكنية وتشجيرها بالأشجار بدلاً من تركها كما هي حتى أصبحت في حالة يرثي لها بسبب القمامة المتراكمة والتلوث البيئي الناجم عنها.

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