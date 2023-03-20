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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي كوم النور بـ الدقهلية يطالبون بتغطية ترعة القرية

صدى البلد

طالب أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بضرورة تغطية الترعة المارة بوسط القرية، بعد أن تحولت إلى مصدر تلوث بيئي خطير، ويعاني منها الأهالي أشد المعاناة وينتظرون حلاً من المسئولين بوزارة البيئة والري ومحافظة الدقهلية.

 

يقول عماد إبراهيم، فى رسالة لخدمة شكاوى بين الناس التى يقدمها موقع «صدى البلد»، نعاني أشد المعاناة بسبب الترعة المارة من أمام بيوتنا والتي تحولت لمصدر تلوث بيئي، وتنبعث منها الروائح الكريهة والتي تسبب لنا الأمراض، مطالباً بردم أو تغطية هذه الترعة ، منعاً لحدوث الأمراض المعدية لنا ولأبنائنا الصغار».

 

وأضاف قائلاً: «عايزين حل لمشكلة القمامة وانبعاث الروائح الكريهة والدخان منها عقب حرقها عند نهاية الترعة ويبقى الجزء المكشوف من الترعة مقلب قمامة دون أي حل»، مطالباً بتغطية الترعة خاصة أنها داخل الكتلة السكنية وتشجيرها بالأشجار بدلاً من تركها كما هي حتى أصبحت في حالة يرثي لها بسبب القمامة المتراكمة والتلوث البيئي الناجم عنها.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01063735950

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انبعاث الروائح الكريهة التلوث البيئي مقلب قمامة الكتلة السكنية

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