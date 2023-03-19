نجم الزمالك يفتح النار على فيريرا: دمرت نفسك والجمهور مش طايقك

فتح أحمد دويدار نجم الزمالك السابق النار على جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض وذلك بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.



وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كنت معشوق الجمهور دمرت نفسك بنفسك انت عملت كل حاجة غلط من بداية رجوعك واعتمادك علي لاعبين غلط ودلوقتي عايز الشرط الجزائي كله مجلس الإدارة مش عايزك واللاعبين مش عايزينك والجمهور مش طايقك وبردو مش عايز تمشي فلوس ايه يا بروف انت بتهين تاريخك "



يأتي هذا بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، ولم يعد هناك سوى الدوري المصري الذي يسعى الزمالك فيه لدخول المربع الذهبي، إلى جانب بطولة كأس الرابطة، وكأس مصر في النسخة الجديدة، وكأس السوبر المصري في مايو المقبل.