دعاء استقبال رمضان.. احرص على هذه الكلمات قبل دخول الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان ، في كيفية استقبال شهر رمضان ليس بالطعام وتجهيز الموائد، وكل ما لذ وطاب لكن هناك نوع آخر من الاستقبال وهو الاستقبال الروحاني أن يكون مع دخول هذا الشهر جرعة روحانية من الصلاة والقيام والأذكار والاستعداد الجاد لاستقبال شهر رمضان في شهري رجب وشعبان، كما أن الدعاء أسهل العبادات وأفضلها ، خاصة في الصلاة وفي موضع السجود فهي الأقرب بين العبد وربه.. ودعاء استقبال رمضان في السطور التالية.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء. اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فإستجبها يا رحيم. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء واصلحت حالنا وأجبت دعائنا وغفرت ذنوبنا.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت وكتبت أسمائنا ووالدينا وأمواتنا في صحائف العتقاء. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.

كما نقول في دعاء استقبال رمضان اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

دعاء شهر رمضان كامل

رمضان رحلة دينية مؤثرة مليئة بالطاعات والقربات والشعائر الدينية والنسمات و قراءة القرآن والتراويح والأذكار، فهو شهر له بهجة خاصة ، في هذا الشهر العظيم تغلق أبواب الشياطين وتسلسل، كما أن الإكثار من الدعاء مستجاب في هذا الشهر الكريم خاصة في وقت الإفطار.. وفي السطور دعاء شهر رمضان كامل.

ويستحب في دعاء شهر رمضان كامل أن نقول اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء شهر رمضان كامل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.