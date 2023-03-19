إفطار 2 مليون صائم.. جهود صندوق تحيا مصر خلال شهر رمضان

كشف محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، جهود الصندوق قبل شهر رمضان في أعمال الخير مع المواطنين.

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " علي مسئوليتي " المذاع عبر قناة "صدى البلد": “الصندوق يكثف قوافل الحماية الاجتماعية قبيل شهر رمضان، ويدشن قوافل أبواب الخير لإفطار الصائمين في رمضان”.

ونوه إلي أنه سيتم توفير وجبات الإفطار والسحور والوصول إلى 2 مليون صائم، متابعا: “سيتم توفير 200 طن سلع غذائية من خلال قوافل الخير بسوهاج، إلى جانب توفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن”.

وأكد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن معرض دكان الفرحة يوفر 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، بينما قوافل أبواب الخير توفر 200 طن مواد غذائية جافة و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن.

وأشار إلى تكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم، إضافة إلى تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير الأجهزة المنزلية لهن .