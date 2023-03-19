عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إفطار 2 مليون صائم.. جهود صندوق تحيا مصر خلال شهر رمضان

صدى البلد

كشف محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، جهود الصندوق قبل شهر رمضان في أعمال الخير مع المواطنين.

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " علي مسئوليتي " المذاع عبر قناة "صدى البلد": “الصندوق يكثف قوافل الحماية الاجتماعية قبيل شهر رمضان، ويدشن قوافل أبواب الخير لإفطار الصائمين في رمضان”.

ونوه إلي أنه سيتم توفير وجبات الإفطار والسحور والوصول إلى 2 مليون صائم، متابعا: “سيتم توفير 200 طن سلع غذائية من خلال قوافل الخير بسوهاج، إلى جانب توفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن”.

وأكد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن معرض دكان الفرحة يوفر 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، بينما قوافل أبواب الخير توفر 200 طن مواد غذائية جافة و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن.

وأشار إلى تكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم، إضافة إلى تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير الأجهزة المنزلية لهن .

محمد مختار صندوق تحيا مصر أحمد موسى المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

روسيا قلقة.. تحذير عاجل من بوتين بشأن إجراءات تهدد الأمن النووي العالمي

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بوتين يكشف عن تفاصيل صفقة القرن الجديدة مع الصين

ذيل الجزيرة لن ينعدل| القناة مارست الكذب والسفور والمكايدة.. ومستمرة في التحريض والفتنة

إثارة ومتعة.. التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

البريد المصري يحذر من عمليات نصب علي العملاء.. فيديو

روسيا قلقة.. تحذير عاجل من بوتين بشأن إجراءات تهدد الأمن النووي العالمي

الأزمة الأوكرانية خير دليل.. بوتين يفضح محاولات الغرب للاحتفاظ بالهيمنة العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وهي بتعمل خير.. لحظة هجوم عنيف لأنثى كنغر على سائحة بأستراليا.. فيديو

الكفتة تصيب بالسرطان بسبب هذه الحركة | تحذير

شاهد.. رد فعل سيدة وجدت سمكة قرش النمر على الشاطئ في بريطانيا

بملابس ضيقة.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

مسلسلات رمضان 2023..أمينة خليل تحارب ملل الزوج في الهرشة السابعة|قنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ