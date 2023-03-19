رمضان عبد المعز: الاعتدال أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي، إنه يجب إحداث حالة من التوازن في الأعمال، وعلينا أن نجعل لنا حظا من قيام الليل وقراءة ما تيسر من القرآن، مؤكدا أن العبادة في رمضان فيها تعددية من صلاة وزكاة وصدقة.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، على دي ام سي ، أن افضل الأعمال في شهر رمضان المبارك هو الاعتدال، قائلا: "الاعتدال خير الأعمال، يعنى الاعتدال في كل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في النهار ويؤدي مهمته في الحياة".



واستشهد بقوله تعالى:(وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا).