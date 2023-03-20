المهندسة إيريني استمالك عن التغيرات المناخية: قضية في غاية الدقة والاهمية

شددت المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا، ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على أهمية التعامل مع قضايا التغيرات المناخية من منظور الوعي والاحساس بأهمية وقيمة البيئة قبل البحث عن أسلليب تكنولوجية خاصة أن القضية لا تتعلق بتخصص بعينه أو حكومة بعينه وإنما وعي شامل لكل إنساسن يعيش على الكوكب.





واصلت خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، : " الهندسة لها دور مهم لكن موضوعات البيئة تحديداً ليست إختصاص مجال الهندسة فقط ولكن منظومة متكاملة بين المؤسسات والحكومة وأنكل إنسان على الكرة الارضية لابد ان يعي وأن يعلم أن له دور وأنا دائماً بقول العالم شبه العماره التي يقطنها 8 مليار إنسان ويجب أن يحافظ عليها ولازم كل إنسان يشوف تاثير التغيرات المناخية ".



وعن أهم التجارب الالمانية في مواجهة التغيرات المناخية، أوضحت: " في ألمانيا بيعالجوا قضايا التغيرات المناخية بطريقة الافلام البيضاء عبرحمل الفواكه والمخبوزات في أكياس ورقية تماماً مثل أفلام أبيض وإسود التعامل مع البيئة هو الاحساس بقيمتها وفطرة الانسان في الاساس هو التعامل مع البيئة بشكل كويس الامر يحتاج لمعرفة وإحساس بالبيئة مش بس التقدم التكتولوجي مؤكدة : شغالين بطريقة لف وإرجع تاني لايام زمان.



وذكرت أن المقاطعة التي تعيش فيها بألمانيا تعتمد على وعي المواطن بالاساس في التعاطي مع التغيرات المناخية تعي بأهمية كل التفاصيل في حياتنا على سبيل المثال مبادرة تربية مليون نحلة التي تشهد مخطر تعرضها للاختفاء، قائلة : "في المقاطعه الي بشتغل فيها كان فيه مبادرة لتربية مليون نحلة خاصة ان النحل كمثال يؤثر على البيئة بشكل كبير حيث انه لو تعرض للانقراض مش هنلاقي أكل ناكل ومش بس لانه له علاقة بالعسل فقط لكن لدوره المهم في أنه يؤدي لحدوث التزواج بين الثمار والزهور وده النحل بس لوحده مقارنة بينا الحشرات بنموتها بالشبشب في مصر دون إدارك لاهميتها "

