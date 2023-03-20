عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهندسة إيريني استمالك عن التغيرات المناخية: قضية في غاية الدقة والاهمية

صدى البلد

شددت المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا، ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على أهمية التعامل مع قضايا التغيرات المناخية من منظور الوعي والاحساس بأهمية وقيمة البيئة قبل البحث عن أسلليب تكنولوجية خاصة أن القضية لا تتعلق بتخصص بعينه أو حكومة بعينه وإنما وعي شامل لكل إنساسن يعيش على الكوكب.


واصلت خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، : " الهندسة لها دور مهم لكن موضوعات  البيئة تحديداً ليست إختصاص مجال الهندسة فقط ولكن منظومة متكاملة  بين المؤسسات والحكومة وأنكل إنسان على الكرة الارضية لابد ان يعي  وأن يعلم أن له دور وأنا دائماً بقول العالم شبه العماره التي يقطنها 8 مليار إنسان ويجب أن يحافظ عليها ولازم كل إنسان يشوف تاثير التغيرات المناخية ".


وعن أهم التجارب الالمانية في مواجهة التغيرات المناخية، أوضحت: " في ألمانيا بيعالجوا قضايا  التغيرات  المناخية بطريقة الافلام البيضاء  عبرحمل الفواكه والمخبوزات في أكياس ورقية تماماً  مثل  أفلام أبيض وإسود التعامل مع البيئة هو الاحساس بقيمتها  وفطرة الانسان في الاساس هو التعامل مع البيئة بشكل كويس الامر يحتاج لمعرفة وإحساس  بالبيئة مش بس التقدم التكتولوجي مؤكدة : شغالين بطريقة لف وإرجع تاني لايام زمان.

وذكرت أن المقاطعة التي تعيش فيها بألمانيا تعتمد على وعي المواطن  بالاساس في التعاطي مع التغيرات المناخية تعي بأهمية كل التفاصيل في حياتنا على سبيل المثال مبادرة تربية مليون نحلة التي تشهد مخطر تعرضها للاختفاء، قائلة : "في المقاطعه  الي بشتغل فيها كان فيه مبادرة لتربية مليون نحلة خاصة ان النحل كمثال يؤثر على البيئة بشكل كبير  حيث انه لو تعرض للانقراض  مش هنلاقي أكل ناكل ومش بس لانه  له علاقة بالعسل فقط  لكن لدوره المهم في أنه  يؤدي لحدوث التزواج بين الثمار والزهور وده النحل بس لوحده مقارنة بينا  الحشرات بنموتها بالشبشب في مصر دون إدارك لاهميتها   "
 

التغيرات المناخية قضايا التغيرات المناخية البيئة الكوكب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

ذيل "الجزيرة" لا ينعدل| القناة مارست الكذب والسفور والمكايدة.. ومستمرة في التحريض والفتنة

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تصل لـ5 سنوات حبس.. قانون جديد يزج بالزوج للسجن حال ضرب الزوجة

بالأسماء.. لاعبون في الزمالك يرفضون خوض المباريات

تصفية حسابات داخل الزمالك.. فيريرا ينتفض وموقف غريب من أسامة نبيه

ذكر عظيم لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. أدركه بـ ركعتين و7 كلمات

عاجل.. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.. مكالمة عاجلة من الرئيس الأمريكي إلى نتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

مشط بـ6.5 مليون دينار.. أغرب هدية ذهب لـ عيد الأم بدولة عربية

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ