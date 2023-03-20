حبس شخصين سرقا كابلات كهربائية في بدر

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الكابلات الكهربائية.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف العديد من جرائم السرقات وضبط مرتكبيها.

فقد تم ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيء النية" وبحوزته مسروقات واقعتي السرقة.