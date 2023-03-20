عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: هذا الحارس الأنسب لحماية عرين المنتخب أمام مالاوي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اختيار محمود كهربا للانضمام لمنتخب مصر، قرار جيد من جانب الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع ظهور اللاعب بهذا المستوى بعد فترة الايقاف الطويلة، وانضمامه جاء تتويج لمجهوده وأهدافه خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "المنتخب المصري لديه نقص في مركز المهاجم، ولذلك الاستعانة بكهربا هامة جدا، ليكون مع اللاعبين الموجودين أو حتى يتواجد كلاعب بديل في المباريات".

وأضاف: "انضمام هشام صلاح لمنتخب مصر أمر جيد، خصوصا أن مركز الظهير الأيمن يوجد فيه نقص شديد، ويجب تحضير أيضًا بعض اللاعبين مثل في المنتخب الأوليمبي".

وأكمل: "هناك لاعبين مع ميكالي، في المنتخب الأوليمبي، مثل محمود جهاد لاعب فاركو، وإبراهيم عادل ومصطفى سعد، كلها عناصر قد يتم تجهيزها للمستقبل".

وزاد "محمد الشناوي لا ينافسه أي حارس في الأهلي، بينما في منتخب مصر هناك حراس أخرين، ووجهة نظري أن أحمد الشناوي هو رقم 1، خصوصا أن حارس الأهلي مستواه غير جيد في بعض المباريات مع فريقه خلال الفترة الأخيرة والافضل مشاركة احمد الشناوي امام مالاوي".

الأهلى كهربا أحمد الشناوي منتخب مصر محمود كهربا محمد الشناوي أحمد عيد عبدالملك المنتخب الاوليمبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بريطاني يقتل 3 أشخاص ويطهو قلوبهم لـ أقاربه.. ما القصة؟

أمطار وغيوم.. بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الإثنين

كواليس تخض.. اجتماع الخطيب مع كولر بسبب أبطال إفريقيا

فيوتشر يكشف حقيقة إيقاف سعد سمير

رحيل فيريرا عن الزمالك وقرار خليفته لم يحدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ