عبدالملك: هذا الحارس الأنسب لحماية عرين المنتخب أمام مالاوي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اختيار محمود كهربا للانضمام لمنتخب مصر، قرار جيد من جانب الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع ظهور اللاعب بهذا المستوى بعد فترة الايقاف الطويلة، وانضمامه جاء تتويج لمجهوده وأهدافه خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "المنتخب المصري لديه نقص في مركز المهاجم، ولذلك الاستعانة بكهربا هامة جدا، ليكون مع اللاعبين الموجودين أو حتى يتواجد كلاعب بديل في المباريات".

وأضاف: "انضمام هشام صلاح لمنتخب مصر أمر جيد، خصوصا أن مركز الظهير الأيمن يوجد فيه نقص شديد، ويجب تحضير أيضًا بعض اللاعبين مثل في المنتخب الأوليمبي".

وأكمل: "هناك لاعبين مع ميكالي، في المنتخب الأوليمبي، مثل محمود جهاد لاعب فاركو، وإبراهيم عادل ومصطفى سعد، كلها عناصر قد يتم تجهيزها للمستقبل".

وزاد "محمد الشناوي لا ينافسه أي حارس في الأهلي، بينما في منتخب مصر هناك حراس أخرين، ووجهة نظري أن أحمد الشناوي هو رقم 1، خصوصا أن حارس الأهلي مستواه غير جيد في بعض المباريات مع فريقه خلال الفترة الأخيرة والافضل مشاركة احمد الشناوي امام مالاوي".