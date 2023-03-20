ازاي تعرف لو حد حظرك على إنستجرام؟

لا يرسل Instagram إنستجرام إشعارًا إلى حساب تم حظره وبالتالي لا يُعلم إنستجرام المستخدمين في حالة حظرهم، وعند حظرك في إنستجرام فلن تتمكن من القدرة على الوصول إلى ملف الشخصي أو المحتوى للشخص الذي قام بحظرك.

وبحسب موقع Screen Rant فإنه بغض النظر عن سبب حظر المستخدم، فإن إنستجرام لا يقوم على الإطلاق بإخطار الأشخاص عند حظرهم، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة رسمية للمستخدمين لمعرفة ما إذا تم حظرهم ، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن للمستخدمين الذين تم حظرهم استنتاج ذلك من خلال الآتي :

الطريقة الأولى : استخدام شريط البحث

وتعد أسهل طريقة هي استخدام شريط البحث، وفي حالة إذا اشتبه المستخدم في أنه تم حظره ، فيمكنه فتح تطبيق Instagram إنستجرام والنقر على أيقونة البحث للبحث عن الحساب الذي يريده.

وإذا لم يظهر مؤشر الحساب في نتائج البحث ، فهناك احتمال كبير أنه تم قام بحظرك، ولكن هذا الأمر غير مؤكد بنسبة 100 % حيث أن المستخدم قد يكون قد قام بإلغاء تنشيط أو حذف حساب إنستجرام الخاص به.

الطريقة الثانية : البحث عن التعليقات القديمة

وتعد أحد الحلول البديلة للوصول إلى ملف تعريف الشخص إذا لم يظهر في البحث، البحث عن التعليقات القديمة للحساب على منشوراتهم أو منشورات شخص آخر، وذلك من خلال الضغط على اسم الحساب لفتح صفحة الملف الشخصي.

وعندما يتم حظر شخص ما ، تظل رسائله مع المستخدم في الرسائل المباشرة الخاصة به، ويوفر هذا طريقة أخرى للوصول إلى رابط الملف الشخصي للحساب، وأيًا كانت الطريقة المستخدمة ، إذا تم حظر المستخدم ، فلن يتمكن من رؤية السيرة الذاتية للحساب والمنشورات ومعلومات المتابعين، وفي بعض الحالات ، سيكون هناك لافتة تقول "المستخدم غير موجود".

الطريقة الثالثة : الانتقال إلى رابط الملف الشخصي على متصفح الويب



ويمكن للمستخدمين أيضًا معرفة ما إذا كان قد تم حظرهم من خلال الانتقال إلى رابط الملف الشخصي على متصفح الويب، وذلك من خلال البحث عن :

"(اسم المستخدم ) Instagram.com/username" ، وسيحتاج المستخدمون إلى معرفة حساب إنستجرام للحساب الذي يبحثون عنه.

وإذا تلقى المستخدم الرسالة التي تفيد بأن الصفحة غير موجودة ، فمن المحتمل أنه تم حظره، ولتأكيد ذلك ، سجّل الخروج من الحساب وحاول الوصول إلى رابط الملف الشخصي في علامة تبويب التصفح المتخفي، وإذا كان ملف التعريف مرئيًا عند تسجيل الخروج ، فيمكن للمستخدمين تأكيد حظرهم.

بينما يساعد Instagram الأشخاص على البقاء على اتصال ، يكون حظر المستخدمين أمرًا ضروريًا في بعض الأحيان. في معظم الحالات ، يقوم المستخدمون بحظر الحسابات بسبب المضايقات أو السلوك غير اللائق. إذا اشتبه المستخدم في أنه تم حظره على Instagram ، فيمكنه اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتأكيد ذلك. بمجرد التأكيد ، من الأفضل احترام رغبات مستخدمي Instagram والامتناع عن محاولة الاتصال بهم.