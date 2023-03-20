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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايلاند.. الملك يقر حل البرلمان ويدعو للانتخابات مبكرًا

صدى البلد

أقر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن مرسومًا بحل البرلمان في البلاد، اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في مايو المقبل.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، جاء حل البرلمان التايلاندي اليوم الاثنين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو، حيث يسعى رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا لتمديد ما يقرب من عقد من حكمه المدعوم من الجيش.

ونُشر أمر حل مجلس النواب في الجريدة الرسمية قبل نهاية فترة مجلس النواب التي تبلغ أربع سنوات الأربعاء المقبل، ليبدأ العد التنازلي للانتخابات المقبلة التي يجب أن تعقد ما بين 45 إلى 60 يومًا.

بموجب القواعد ، يجب على مفوضية الانتخابات تأكيد موعد الانتخابات في إشعار منفصل في غضون 5 أيام، على الرغم من أنها أعلنت عن الاقتراع في 7 مايو.

ومن خلال حل البرلمان مبكرًا، منح رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا النواب مزيدًا من الوقت لتغيير الأحزاب.

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