«اتصالات النواب» توصي بحصر جميع المستشفيات لميكنتها والانتهاء من قرارات العلاج

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة، بضرورة تشكيل لجنه للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي لحصر باقي المستشفيات الحكومية والجامعية والعمل فوراً على ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات ، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة لتحسين وتدعيم خدمات الانترنت للتيسير علي المرضي وذويهم في التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج علي نفقة الدولة وضرورة الانتهاء منها خلال ٢٤ ساعة من خلال إرسال ملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.

وأشاد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجي واللواء دكتور اشرف عبد العليم نائب وزير الصحه لنظم المعلومات والتحول الرقمية والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعيه ، بجهود الدولة المصريه التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وبارزه وحققت ثورة في ملف التحول الرقمي شهد بها القاصي والداني.

وشدد بدوي علي ضرورة التنسيق إلكترونيا بين المستشفيات في حجز الحالات الحرجه سواء الذين يحتاجون الي عنايات مركزه أو الأطفال الذين يحتاجون الي حضانات .

وتابع بدوي أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة في ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة لتخفيف الاعباء عن المرضي في وصول الخدمه اليهم.



من جهتها أثنت النائبة مرثا محروس وكيل اللجنة بجهود وزارة الصحة التي تعتبر العمود الفقري في الأسرة المصرية، مطالبة بضرورة نسيان مقولة " السيستم واقع " الذي بات شماعة كبيره عند بعض الموظفين ، مع التشديد على مراجعه تسجيل حجوزارت كارت الخدمات وموافاة اللجنة بها.