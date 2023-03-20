أمريكا توجه اتهامات حادة للتنين الصيني والدب الروسي.. تفاصيل

قال وزير الخارجية الأميركي اليوم الإثنين، إن الدعوة لوقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الروسية ستدعم وتقوي الجانب الروسي.

وأكد أنتوني بلينكن، أنه على العالم ألا ينخدع بخطة الرئيس الصيني للسلام في أوكرانيا.

ووصف بلينكن زيارة الرئيس الصيني لروسيا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية يظهر أن بكين لا تؤمن بضرورة محاسبة الكرملين على الفضائع المرتكبة في أوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية الأميركي، أنه على العالم ألا ينخدع بأي تحرك تكتيكي روسي مدعوم من الصين.

وأوضح بلينكن، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أيضا قذائف لمدرعات برادلي ومضادات للدروع، و حزمة أسلحة جديدة تشمل ذخائر لمنظومتي هيمارس وهاوتزر، بالإضافة إلي، أسلحة وتجهيزات لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.