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أخبار البلد

الغرف التجارية عن "أهلا رمضان": كل معرض يبيع بـ2 مليون جنيه يوميا

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع استمرار جهود الدولة فى توفير مختلف السلع، تلبية لمتطلبات واحتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وجهات الدولة المعنية، لإتاحة الموارد المالية المطلوبة لاستيراد المواد والسلع الأساسية، هذا إلى جانب التوسع فى إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع سواء الثابتة منها، والمتحركة على مستوى مناطق الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى القرار الصادر مؤخراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته، تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، موضحاً أن هذه اللجنة تتولى تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد عدد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، هذا إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.

وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشكلة تتولى أيضا تحديد الجهة أو الكيان المنوط به إدارة منظومة تدبير السلع وتوزيعها، ومتابعة فتح الاعتمادات لتدبير السلع المستوردة عن طريق الوزارة المختصة، والتواصل مع وسائل الإعلام لتوصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين والتجار، والتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة العليا تضم في عضويتها وزراء التموين والتجارة الداخلية ( مقررا) ، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي البنك المركزى وعدد من الجهات. 

وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على أرصدة العديد من السلع، حيث أكد وزير التموين فى هذا الصدد على توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتأمين احتياطيات مستمرة من تلك السلع.

وتطرق وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى متوسطات أسعار عدد من السلع الغذائية والخضراوات على مستوى مناطق السوق المحلية، وكذا متوسط أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والاعلاف.

من جانبه، أشار عادل ناصر، إلى أن معارض "أهلا رمضان" التى تم إقامتها على مستوى الجمهورية، تسهم فى توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار وكميات مناسبة، قائلاً: "كل معرض يبيع يومياً بـ 2 مليون جنيه"، مؤكداً استمرار التنسيق المتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، لتوفير السلع المختلفة باسعار مناسبة فى ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية. 

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