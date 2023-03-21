صدمته السيارة عدة مرات.. مقتل شاب بدمياط دهسا على يد بلطجي

لقي شاب من قرية اللوزي التابعة لمركز كفر سعد ، بمحافظة دمياط، مصرعه على يد بلطجى بالقرية قام بدهسه بسيارته عدة مرات على مرأى ومسمع من اهالى القرية.

البداية عندما وقعت مشاجرة بين البلطجى وابنه ومجموعه من شباب القرية، وصادف وجود الشاب يوسف الشهير برضا ٢٧ عاما في مكان المشاجرة وكانت مشاجرة بالأسلحة البيضاء ، مما أدى إلى تدخل الأهالي لفض هذا الاشتباك إلا أن أحد الشباب كان يحمل السلاح الابيض وتدخل والد لمساعدة ابنه في المشاجرة و استقل سيارته وهدد بقتل المارة ودهسهم بسيارته،مما أثار الزعر والرعب بالشارع، وصادف وجود يوسف أمام السيارة،واثناء عودة يوسف إلى منزله فوجئ بالسيارة تدهسه أمام الجميع وحاول أهالي القرية منعه إلا أنه قام بدهسه مرة أخرى أمام الجميع وتوفي في الحال.

وتم إبلاغ الشرطة و تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان لمستشفى كفر سعد المركزي وتتم الان تحقيقات النيابة بعد حضور الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وأسباب الوفاة.