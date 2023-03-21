عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدمته السيارة عدة مرات.. مقتل شاب بدمياط دهسا على يد بلطجي

المجنى عليه
المجنى عليه

لقي شاب من قرية اللوزي التابعة لمركز كفر سعد ، بمحافظة دمياط،  مصرعه على يد بلطجى بالقرية قام بدهسه بسيارته عدة مرات على مرأى ومسمع  من اهالى القرية.

البداية عندما وقعت مشاجرة  بين البلطجى  وابنه ومجموعه  من شباب القرية، وصادف وجود الشاب يوسف الشهير برضا ٢٧ عاما في مكان المشاجرة وكانت مشاجرة بالأسلحة البيضاء ، مما أدى إلى تدخل الأهالي لفض هذا الاشتباك إلا أن أحد الشباب كان يحمل السلاح الابيض وتدخل والد لمساعدة ابنه في المشاجرة و استقل سيارته وهدد بقتل المارة ودهسهم بسيارته،مما أثار الزعر والرعب بالشارع، وصادف وجود يوسف أمام السيارة،واثناء عودة يوسف إلى منزله فوجئ بالسيارة تدهسه أمام الجميع وحاول أهالي القرية منعه إلا أنه قام بدهسه مرة أخرى أمام الجميع وتوفي في الحال.

وتم إبلاغ الشرطة و تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان لمستشفى كفر سعد المركزي وتتم الان تحقيقات النيابة بعد حضور الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وأسباب الوفاة.

هيئة تعليم الكبار: دمياط الجديدة مدينة بلا أمية

دمياط دمياط الجديدة محافظة دمياط الطب الشرعى وفاة الشرطة تحقيقات تحقيقات النيابة بمحافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

هيئة تعليم الكبار: دمياط الجديدة مدينة بلا أمية

بتكريم عدد من الأمهات المثاليات.. حماة الوطن في دمياط ينظم احتفالية لعيد الأم

ترشيحاتنا

المساوة في الأجر بين الجنسين والتأهيل للقيادة.. هدايا الرئيس السيسي للمرأة المصرية

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد

هل تقرأ سورة الفاتحة قبل النوم؟.. 10 فضائل وأسرار لا يعرفها كثيرون

سمية أبو العينين: المؤسسة تقف بجانب أي امرأة لديها مشروع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

مشروبات تعالج الكحة الشديدة | تعرف عليها

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ