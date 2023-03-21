أوكرانيا: تدمير صواريخ كروز للأسطول الروسي في البحر الأسود بانفجار القرم

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أن الانفجار الذي وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية كان الأسطول الروسي في البحر الأسود يعتزم استخدامها.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم، أدت إلى تدمير صواريخ كاليبر، أثناء نقلها بالسكك الحديدية.

ويأتي هذا التطور فيما أفادت سلطات القرم عن إصابة شخص في الهجوم.

وجاءت الانفجارات بعد يومين من زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرم، غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.