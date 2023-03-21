الإيطالي ولا الياباني.. مقارنة بالأسعار بين مازيراتي جريكال و لكزس RX

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات الفارهة، ومن تلك السيارات مازيراتي جريكال التي ظهرت في سوق السيارات المصري لأول مرة وتقدم من قبل الصانع الإيطالي، وهي تنافس الآن سيارة لكزس RX اليابانية الفخمة، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات الكروس أوفر.

يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين سيارة مازيراتي جريكال و لكزس RX في مصر خلال عام 2023 :

1- مازيراتي جريكالي

سيارة مازيراتي جريكالي

تحتوي سيارة مازيراتي جريكالي 2023 علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 240 كم/ساعة .

- أسعار مازيراتي جريكالي موديل 2023

سيارة مازيراتي جريكالي

الفئة الأولي سعرها 3 ملايين و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 4 ملايين و 350 ألف جنيه .

2- لكزس RX

سيارة لكزس RX

تتسارع سيارة لكزس RX 2020 من 0 وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 10.7 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 73 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 198 كم/ساعة، وتنتج 290 حصان، وعزم دوران 357 نيوتن/متر، بفضل احتوائها علي محرك سعة 3500 سي سي.

- أسعار لكزس RX موديل 2020

سيارة لكزس RX

الفئة الأولي سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 3 ملايين و 50 ألف جنيه .