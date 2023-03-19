مازيراتي جريكالي 2023 تصل السوق المصري .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة مازيراتي جريكالي 2023 بشكل رسمي للمرة الاولى داخل السوق المصري، وهي واحدة من ابرز اصدارات الشركة الايطالية، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، حيث يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة مازيراتي جريكالي 2023 وسعرها في مصر.

مازيراتي جريكالي 2023

الابعاد الخارجية للسيارة مازيراتي جريكالي 2023

الطول الكلي 4.846 مم.

العرض الكلي 1.948 مم.

الارتفاع الكلي 1.670 مم.

قاعدة عجلات 2.901 مم.

القدرات الفنية للسيارة مازيراتي جريكالي 2023

تعتمد الفئة الاولى والثانية على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي، ولكن ينتج محرك الفئة الاولى GT قوة اجمالية قدرها 300 حصانا، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.6 ثانية.

مازيراتي جريكالي 2023

بينما ينتج محرك الفئة الثانية MODENA قوة قدرها 330 حصانا، وبذلك تقل مدة التسارع إلى 5.3 ثانية، عند الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للفئتين الاولى والثانية إلى 240 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة مازيراتي جريكالي 2023 بفئة اخرى بحسب الطلب، وهي تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3000 سي سي، قادر على ضخ قوة اجمالية 530 حصانا، مع سرعة قصوى تصل لـ 285 كم/ساعة، بينما يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.8 ثانية.

سعر السيارة مازيراتي جريكالي 2023 في مصر

الفئة الاولى GT بسعر 3 مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثانية MODENA بسعر 4 مليون و350 ألف جنيه.