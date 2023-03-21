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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مئات المعارض والمنافذ..جهود مكثفة من الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان| فيديو

صدى البلد

لم تدخر الدولة جهداً للتخفيف من انعكاسات المتغيرات الدولية وما أعقبها من أزمات اقتصادية على المجتمع، لتستمر في مساعيها الدؤوبة لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وهو ما تجسد في الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، حيث حرصت على الانتشار الكبير لمعارض أهلاً رمضان داخل المحافظات المختلفة، بجانب المنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتي ذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات الشهر المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى، علاوة على تكامل جهود الدولة مع عدد من السلاسل التجارية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وبما يمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة.   

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على الانتشار الواسع لمعارض السلع والمنافذ ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين استعداداً لاستقبال شهر رمضان. 
واستعرض الفيديو الانتشار الواسع لمعارض أهلاً رمضان، ومبادرة كلنا واحد، ومنافذ أمان، ومعارض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى انتشار أكثر من 500 معرض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية، تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية.

كما ركز الفيديو على مشاركة 31 سلسلة تجارية بمبادرة كلنا واحد بإجمالي 1074 فرعاً على مستوى الجمهورية، حيث تستمر معارض المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، بجانب انتشار 340 منفذاً ثابتاً ومتحركاً تابعاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

https://fb.watch/jpf-SXEJRk/

ورصد الفيديو آراء عدد من زوار معارض السلع الغذائية، حيث أكدوا على وفرة جميع المنتجات من زيوت وسكر وأرز وبقوليات ودواجن ولحوم، وغيرها من مستلزمات شهر رمضان، فضلاً عن عرضها بأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الخارجية، وكذلك جودتها، فيما أكد عدد منهم حرصهم الدائم على شراء احتياجاتهم من معارض السلع الحكومية خصوصاً في شهر رمضان، في حين أشار البعض الأخر إلى أنه يقوم بالشراء للمرة الأولى من معارض أهلا رمضان هذا العام . 
هذا وقد شدد عدد من الزائرين على جدوى هذه المعارض في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيدين في الوقت ذاته بتنظيم عرض المنتجات داخل المعارض وتيسير عملية التسوق على المواطن، فضلاً عن الانتشار الواسع لتلك المعارض والمنافذ في مختلف المناطق.

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