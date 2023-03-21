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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رؤية هلال رمضان مستحيلة.. هل تتفق دار الإفتاء مع البحوث الفلكية؟

رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان

رؤية هلال رمضان مستحيلة ، بهذا الوصف، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فستكون رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة.

رؤية هلال رمضان

وأضاف القاضي، في بيان، أن سبب استحالة رؤية هلال رمضان ، هو غروب القمر قبل الشمس، وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، حيث يولد هلال شهر رمضان 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

 

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رؤية هلال رمضان 2023 .. موعدها وكيفية إعلانها

 

وأضاف القاضي، أنه عند ساعة رؤية هلال رمضان يلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس في مدينة القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة)، وبالتالي سنكمل عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.


وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في يد مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، فدار الأفتاء المصرية تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لاتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.


رؤية هلال رمضان 2023


وتستطلع دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال رمضان 2023، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء وسيتم إعلانها للجمهور مباشرة، ومن المقرر إعلان رؤية هلال رمضان 2023 ، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، لنتيجة رؤية هلال رمضان 2023.

 

موعد رمضان 2023

ووفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد شهر رمضان هجريا وأول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس 1 رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 23 مارس 2023.

 

كيفية رؤية هلال رمضان
 

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء ، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأضافت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.

دعاء رؤية هلال رمضان


دعاء رؤية الهلال ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

 

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