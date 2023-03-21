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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلشي: لسنا في صدام مع أحد وسنتفاوض على حقوق الجماعة الصحفية

خالد البلشي
خالد البلشي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من يدرك معنى النقابة يدرك أننا لسنا أمام صدام مع أحد، ولكننا نسعى للتفاوض على حقوقها وتعظيم مكاسبها.

 

وأضاف "البلشي"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مدرك بأنه يعبر عن جمهور متنوع ومختلف ولا بد من أن يمثل ويعبر عن رغباته بشكل عام، موضحا أن النقابة بيت لجميع الأطراف وليس لطرف واحد.

 

ولفت إلى أنه تعلم من أساتذته العظام بأن يخلع أردية الأحزاب أمام النقابة، وندخل على أرضية الصحافة فقط، وندافع عن المهنة، و نتفاوض على تنميتها، وفكرة وجود إدراك سياسي ربما تكون إضافة وليست خصما من النقابة، فمن يدرك السياسة يدرك الواقع والأزمات ويتفاوض عليها.

 

احتفالية يوم المرأة المصرية

 

وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين متنوع به كل الأفكار، والأهم أن يتم توظيف كل هذا المجلس لخدمة الجماعة الصحفية، مؤكدا أن دعوة الرئاسية لمشاركته في احتفالية يوم المرأة المصرية بالأمس يعني أنها تقدر إرادة الصحفيين، وهذا مقدر له.

 

وواصل: "أنا مواطن مصري ربما ذو رؤية مختلفة لكني تنازلت عليها لصالح الجماعة الصحفية، وأدرس ترك مهمة رئيس التحرير حتى لا أكون طرفا في أي شيء ينشر بأي موقع توليت رئاستي".

خالد البلشي نقيب الصحفيين الديمقراطية الإعلامية قصواء الخلالي احتفالية يوم المرأة المصرية

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