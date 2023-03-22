سيكون أجنبيا.. الزمالك يكشف هوية المدير الفني الجديد

أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الجهاز الفني الجديد للفريق سيكون أجنبيًا خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدث خالد لطيف عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: " المدير الفني القادم لنادي الزمالك سيكون أجنبيًا بشكل نهائي، لقد تم الاستقرار على ذلك".

وأكمل خالد لطيف في تصريحاته: "سيكون هناك فترة انتقالية بين رحيل فيريرا والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".

وواصل خالد لطيف تصريحاته: "سيتم الاستعانة خلال الفترة الانتقالية بجهاز فني مصري من أبناء نادي الزمالك سواء داخل مصر أو المتواجدين في الخارج".

حقيقة مفاوضات الزمالك مع ميدو

وعن حقيقة المفاوضات مع ميدو، أكد أمين صندوق الزمالك: "ميدو قيمة كبيرة ومن أبناء نادي الزمالك ومدير فني متميز، لكن في النهاية سنستقر على اسم ونعلن عنه".

واختتم خالد لطيف تصريحاته: "طارق مصطفى وعبد الحميد بسيوني؟ بالطبع هم من الأسماء المطروحة للوجود في الفترة الانتقالية حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".