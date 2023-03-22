وزير الخارجية الروسي: نؤيد حل إفريقيا لمشكلاتها السياسية بنفسها دون تدخلات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة القرن الإفريقي، وتشجع الحلول السياسية للمشكلات التي تواجه بلدان هذه المنطقة.

وأوضح «لافروف»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإريتري، نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تؤيد أن يحل الأفارقة مشكلاتهم السياسية بأنفسهم دون تدخلات خارجية.

وطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الأخلاقية والسياسية من أجل إنجاز هذه الحلول السياسية والخطوات التي تتخذها الدول الإفريقية لتسوية النزاعات.

وشدد على ضرورة توفير مقاعد للدول النامية في إفريقيا وآسيا داخل مجلس الأمن، بما يضمن وصول أصواتهم للساحة الدولية.