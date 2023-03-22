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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجامعة العربية: اتفاق الإفراج عن الأسرى والمختطفين باليمن خطوة إيجابية لبناء الثقة

صدى البلد

رحب جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين، معتبراً إياها خطوة إيجابية لبناء الثقة، ومُتمنياً أن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب. 

وأعرب رشدي عن التطلع لأن تنتهي معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريباً، وأن يكون ذلك الاتفاق مقدمة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن بعد طول المعاناة التي سببتها الحرب للملايين في كافة أنحاء البلاد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام أن شهر رمضان المبارك يُمثل مناسبة لإعلاء قيم التسامح والسلام، مُتمنياً الإقدام على مبادرات لإطلاق سراح المزيد من الأسرى، والعمل بشكل جاد على صعيد تخفيف المصاعب الإنسانية التي يواجهها السكان. 

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