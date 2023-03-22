وزيرة الخزانة الأمريكية تستبعد توسعا في تأمين الودائع

استبعدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين توسعًا في تأمين الودائع لحماية المدخرين بأرصدة تزيد عن 250 ألف دولار على المدى القريب.

وفي حديثها بجلسة استماع بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، قالت يلين إنه يمكن أن تكون هناك "مناقشات منطقية" حول ما إذا كان الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار للودائع المؤمنة يجب رفعه كجزء من الإصلاحات النظامية طويلة الأجل.

لكن وزيرة الخزانة الأمريكية أوضحت أنه في ظل الاضطرابات الحالية، لا تفكر إدارة بايدن في اتخاذ خطوة لتوسيع تأمين الودائع، وهو أمر يتطلب موافقة الكونجرس ما لم تجد وزارة الخزانة طريقة لتنفيذه من جانب واحد.

ولفتت يلين: "لم أفكر أو أناقش أي شيء يتعلق بالتأمين الشامل أو ضمانات الودائع".

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من كارثة مالية واقتصادية إذا لم يتم رفع سقف الدين.

واعترفت يلين في شهادة بالكونجرس بأن الأموال الموجودة في البنوك الكبيرة هي وحدها الآمنة، داعية إلى ضرورة رفع سقف الدين.

وأوضحت: “لا نفكر في تأمين جميع الودائع المصرفية غير المؤمنة”، مشيرة إلى أن تخلف أمريكا عن دفع ديونها سيتسبب في فقد العالم للثقة في الدولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، بمقدار ربع نقطة، في محاولة لمجابهة التضخم المرتفع بشدة، ومعالجة المخاطر على الاستقرار المالي.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تعد هذه خطوة محورية أظهرت عزم البنك المركزي الأمريكي على معالجة التضخم على الرغم من الفوضى الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي.