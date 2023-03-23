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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

معجزة ربانية تحدث فى أول ليلة فى رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة قبل الفجر

معجزة ربانية تحدث
معجزة ربانية تحدث فى اول ليلة فى رمضان

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن من كرم الله عز وجل علينا أن أول ليلة من رمضان يعتق فيها رقاب الكثير من النيران، فأول ليلة نصلى فيها القيام ونصوم فى الصباح ولكن قبل أن نصوم أول يوم فى رمضان ربنا جل شأنه يغفر ويعتق لكثير يفتح لنا شهر رمضان بالعتق من النار. 

معجزة ربانية تحدث فى أول ليلة فى رمضان 

وإستدل “ أبو عمر” فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الغجتماعي فيسبوك، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (( وعن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى مناد كل ليلة: يا باغى الخير أقبل، ويا باغى الشر أقصر، و لله عتقاء من النار، و ذلك كل ليلة))" أخرجه الترمذى والبيهقى وابن حبان والحاكم .

ماذا يحدث فى أول ليلة فى رمضان 

وأوضح أن هذه الاعانة من الله تعالى لعبادة تستحق أن يقابلها العبد بالإهتمام فالله عز وجل يصفد مردة الجن والشياطين فلا يصلون الى ما كانوا يصلون اليه قبل رمضان مع الإنسان من الوسوسة وتزين الشر، ومن باب الرحمة والتفاؤل تغلق ابواب النيران السبعة وتفتح أبواب الجنة الثمانية، فلا يفتح من أبواب النيران باب ولا يغلق من أبواب الجنة باب لقول الله عز وجل ( ورحمتي وسعت كل شيء).  
 

وتابع قائلاً:" شهر رمضان هو شهر تخشاكم فيه الرحمة وتحفكم فيه الملائكة وينظر الله فيه الى تنافسكم فى الخير فأروا الله من انفسكم خيرا فإن المحروم من حرم من الخير فى هذا الشهر، فالشقي هو الذي يتعامل مع شهر رمضان كغيره من الشهور، الشقي الذي يمر عليه يوم من رمضان مثل باقي الايام لا يستفاد به، لا يعظم هذا الشهر ولا يعظم هذه الشعيرة ويقول الله ومن يعظم شعائر الله

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