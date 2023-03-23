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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الوطني السويسري يرفع معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس

صدى البلد

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس ، ليصل إلى 1.5%، وهذا الرفع هو الرابع على التوالي والتغيير في سعر الفائدة يتماشى مع توقعات المحللين.

ويأتي رفع سعر الفائدة الأخير في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0% و 2%.

 وارتفع التضخم في سويسرا إلى 3.4% في فبراير على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين، على الرغم من أن أسعار المستهلكين لا تقارن بالمعدلات المرتفعة للدول الأوروبية المجاورة للبلاد.

وتحركت أسعار الفائدة في البلاد لأول مرة خارج المنطقة السلبية في سبتمبر ، حيث فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق في يونيو عندما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.

وألمح البنك الوطني السويسري إلى أنه قد يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأفق إذا استمرت الضغوط التضخمية.

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