وزير الخارجية الروسي: نتعاون مع بوروندي في العديد من المجالات

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تطور مشاريع مشتركة مع بوروندي في مجالات الطب والتعليم وقطاعات أخرى من بينها العسكري والتقنى.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مساهمة بوروندي كبيرة في نشاط القارة الإفريقية خاصة في المناطق الساخنة في شرق الكونغو والصومال من خلال قوات حفظ السلام، لافتًا إلى أن موسكو تقدم المساعدة لاستقرار الوضع في القارة السمراء عبر العلاقات الثنائية.

وتابع وزير الخارجية الروسي: «أكدنا مع شركائنا البورونديين التطابق في مواقفنا، لاسيما قضايا السياسة الخارجية»، مشيرًا إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتحضير للقمة الروسية الإفريقية المقرر عقدها في مدينة سان بطرسبرج الروسية.