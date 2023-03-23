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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية توزع «سلة إطعام» الرمضانية في إندونيسيا وغانا

السعودية
السعودية

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية إندونيسيا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 2023م، بحضور رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا الدكتور نور أحمد، وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وعدد من مسؤولي البعثة الدبلوماسية للمملكة، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 6.687 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها ما يقارب 42 كيلو غرامًا تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 33.435 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.

كما دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع سلة إطعام في جمهورية غانا 2023م.

ويستهدف المشروع توزيع 2,285 سلة غذائية رمضانية، تزن الواحدة منها 59.8 كيلو غرامًا، تشمل المواد الغذائية الأساسية يستفيد منها 13,710 أفراد من الفئات الأكثر احتياجًا بمنطقة كوماسي في غانا.

وفي إطار متواز، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية ألبانيا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 2023م، بحضور نائب رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية تاؤولاند بيتسا، وفريق من المركز.

ويهدف المشروع إلى توزيع 2.000 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها 67 كيلو غرامًا تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 12.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، في 34 محافظة ألبانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

وفي إطار متصل، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية المالديف المتضمنة 50 طنًّا من التمور، بحضور وزير الشؤون الإسلامية في المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة ماليه.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة الصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4.375 كرتون تمر في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 26.250 فردا.

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