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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ الإفتاء : نعم في هذه الحالة

قراءة القران بدون
قراءة القران بدون وضوء

هل يجوز قراءة القرأن بدون وضوء؟.. سؤال يبحث عنه الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى أول يوم رمضان، فشهر رمضان هو شهر القرآن يقرأ فيه المسلمون القرآن الكريم ويختمونه وهناك من يختم القرآن أكثر من مرة، وذلك يكثر البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن هل يجوز قراءة القران بدون وضوء ؟. 

والحقيقة هى أن كثيرًا من الناس يفهمون الأحكام خطأ، فالقرآن الكريم أى المصحف الورقي لا يمسه إلا المطهرون، أما من كان جنبًا وقرأ القرآن من الموبايل فلا حرج فى ذلك لأن القرآن الذى على الهاتف هو برنامج إلكتروني وهو لا يدخل فى حكم المصحف الورقي.

هل يجوز قراءة القرأن بدون وضوء

فلو قولنا لا يقرأ القرآن إلا من كان متوضئًا فنكون بذلك قفلنا باب القراءة على كثير من الناس، لكن الفقهاء وغيرهم من الشافعية نصوا على أن قارئ القرآن يجوز له ان يقرأ وهو على حدث أى محدث حدثًا أصغر بشرط أن لا يمس المصحف الورقي.

إلا أن البعض يقول ان من يقرأ القرآن من الهاتف وهو جنب فهذا لا يجعله يتعبد بقراءة القرآن وهو ليس على وضوء، فالممنوع فقط هو أن يدخل الإنسان الجنب فى الصلاة أو أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، فكل من يريدون ان يقرأوا القرآن وهم على غير طهارة اى محدثون حدثا أصغر فيقرأون القرآن ويذكرون الله عز وجل فهذا من قبيل الذكر ولكن لا يمسون المصحف الورقي.

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حكم قراءة القرآن بدون وضوء 

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها إلى أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن على أي حال وبغير وضوء باستثناء قراءته من المصحف.

وأوضح «عثمان» فى إجابته عن سؤال: « هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟» أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن إلا إذا كانت من المصحف؛ فليزم عندئذ الوضوء لأنه كتابُ لا يمسه إلا المطهرون.

وأشار إلى أن من كان يتعلم أو يُعلم وأراد أن يمسك المصحف دون وضوء فهذا يُعفى عنه من أجل أنه يتعلم ففى مثل هذه الحالة نأخذ بقول المالكية أن هذا معفو عنه ويمكن أن يمسك المصحف بغير وضوء.

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الإفتاء: يجوز قراءة القرآن دون وضوء في حالتين

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يقرأ القرآن من المصحف ويمسه، فعليه أن يتوضأ قبل قراءة القرآن لقوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون". 

وفى إجابته عن سؤال "هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟"، أوضح أنه لا يصح قراءة القرآن من المصحف دون وضوء، أما إذا كان الشخص يردد آيات من القرآن وهو يسير في الشارع على غير وضوء أو من الهاتف المحمول على غير وضوء فيجوز ذلك شرعا. 

وأشار إلى أنه لا بد أن نفرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، فيجوز قراءة القرآن دون وضوء سواء بالنظر أو باللسان وليس هناك أى حرمة. 


حكم قراءة القرآن من غير وضوء

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم قراءة القرآن بدون وضوء، إن قراءة القرآن عبادة والأصل في العبادات الطهارة، مشيراً إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء على مذهب السادة الشافعية.

واستطرد أمين الفتوى، قائلاً: "لكن اللاب، أو الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة فلا يلزم ولا يشترط الوضوء، خاصة أن القارئ لا يلمس أوراق المصحف". 

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