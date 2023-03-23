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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قنصل مصر في شيكاغو يستعرض الإنجازات الاقتصادية أمام سكرتير إلينوي ورؤساء كبرى الشركات

صدى البلد

نظمً السفير الدكتور سامح  أبو العينين قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي أمس غداء عمل  بدار سكن مصر على شرف السكرتير  العام  الجديد المنتخب Secretary of State لولايه إلينوي  ‏Alexi Gionnoulias.

حضر اللقاء رؤساء أركان الجاليات المصرية والعربية والإسلامية في شيكاغو وكبار رجال الأعمال المصريين الأمريكيين في الولاية ورؤساء الغرف التجارية العربية والشركات الأمريكية - المصرية  الإماراتية التي لديها استثمارات كبيرة في مصر.

استعرض الدكتور سامح أبوالعينين ما تحقق من إنجازات اقتصادية كبيرة في مصر في السنوات الاخيره وخاصه الطفرة الهائلة في البنيه التحتية وشبكات الاتصالات والمواصلات والكباري والطرق الضرورية للتنمية المستدامة بالإضافة الي تدفق السياحة مجددا لحضارة مصر الفريدة فضلا عن توفير الدوله للمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية. 

أعرب سكرتير عام ولاية الينوي ( الوزير الأول بعد الحاكم ) عن تقديره الكبير لمصر ولدورها الإقليمي والدولي وانبهاره بالحضارة المصرية الفرعونية القديمة الأهرامات والمعابد الأثرية مشيرا إلى تطلعه وأسرته لزيارة مصر قبل  نهاية  العام الجاري.


تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي ما بين ولاية الينوي ومصر،  وإمكانية جذب استثمارات الجالية المصرية الأمريكية لمشروعات تنموية كبرى بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية والمؤسسات التجارية الأمريكية من شيكاغو الناشطة بالفعل في مشروعات تطوير قلب القاهرة التاريخي والسياحي  ومجمع التحرير.


في ختام الاجتماع أعرب سكرتير عام ولاية الينوي عن إعجابه بما لمسه خلال الاجتماع من الدور الايجابي للجالية المصرية والعربية في ولايات وسط الغرب.


الأمريكي ومساهمتها  في بناء مختلف أوجه التنمية والتطور في المجتمع الأمريكي، وتطلعه وحكومة ولاية الينوي لمزيد من التواصل والتعاون والتنسيق مع هذه الجاليات الناجحة.

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