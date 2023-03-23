ميدو يكشف حقيقة إصابته لاعب كرة قدم توقف بسببها عن اللعب

حل الكابتن أحمد حسام ميدو، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وقال ميدو خلال برنامج حبر سري،:" لعبت مباراة أمام فريق الإعلاميين ودخلت دخلة صعبة على لاعب تسببت في إصابته بالرباط الصليبي.

وأوضح ميدو،:" فيه ناس قالت اني بطلت اللاعب كورة والكلام ده غير حقيقي انا عرضت على اللاعب وظيفة في شركتي وعملتله العملية على حسابي وتأهيل طبي على حسابي وبعد ده كله المحامي ضحك عليه وأقنعه يرفع قضية.

وتابع ميدو،:" رفع عليا قضية وأثبت أمام المحكمة أنه شارك مع نادي جولدي في ٤٨ مباراة وكسبت القضية أمام المحكمة.