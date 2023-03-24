حكم سماع الأغاني في رمضان بعد الإفطار، شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، وهو شهر الطاعات والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، شهر رمضان هو عبارة عن محطة يغير فيها العبد نفسه من الأسوأ إلى الأحسن، كي يرضى الله عليه ويغفر للمسلم، فلا يضيع العبد الشهر الفضيل في سماع الأغاني في رمضان بعد الإفطار.

حكم سماع الأغاني في رمضان بعد الإفطار من العادات السيئة، لأن الشهر فيه الكثير من الفرص التي تتيح للعبد التغيير من الأسوأ إلى الأفضل، فمن كان مقصرًا قبل رمضان في بعض الفروض يحاول أن يؤديها ويكون حريصًا على ولا يضيع وقته في سماع الأغاني في رمضان بعد الإفطار، مع ذلك نرى بعض الناس يداومون على فعل بعض الذنوب في الشهر الفضيل مثل سماع الأغاني بعد الإفطار.

حكم سماع الأغاني أثناء الصيام

حكم سماع الأغاني أثناء الصيام، شهر رمضان هو من أكثر الفرص التي تكون متاحة أمام العبد من أجل الإقلاع عن المعاصي، حكم سماع الأغاني أثناء الصيام هو من الأمور الهامة التي لا بد أن نتأملها ونتدبر فيها لأن سماع الأغاني أثناء الصيام لا يقارن بقراءة القران فهما شيئان لا يستويان.

حكم سماع الأغاني أثناء الصيام في شهر رمضان الذي أرشدنا الله فيه إلى تعظيم شعائر هذا الشهر الجليل، والتزام أوامره واجتناب نواهيه، فقد قال الله تعالى في القران الكريم: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، فتعظيم شعائر الله يتمثل في أوامر الله، فكلما عظم مقام الشعيرة عند الله كان ذنب انتهاكها أعظم، وكان وجوب إقامة هذه الشعيرة وتعظيمها أكبر.

شهر رمضان هو شهر قراءة القران لأن كلام الله منزه وهو أفضل ما في الدنيا، فهو منزه من اللهو وآفات البشر، فالقران والغناء مختلفين تمامًا فكما قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالقران هو كلام الله المنزه أما الأغاني فهي لهو الحديث، فالقران يجلب السكينة والطمأنينة ويأتي بالراحة والسكينة في القلب، أما الغناء فلا يجلب إلا الضوضاء وهناك بعض الأغاني التي تثير الفتن.

ورد في القران الكريم حكم سماع الأغاني أثناء الصيام فقد قال الله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا أولئك لهم عذاب مهين)، وورد عن أبو الصهباء أنه سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية السابقة فجاوبه: (والله الذي لا إله غيره هو الغناء)، وظل يرددها ثلاث مرات، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع قائلًا: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة).

حكم سماع الأغاني أثناء الصيام ليس من المفطرات التي تتسبب للفرد في أن يفقد صيامه مثل الأكل أو الشرب أو الجماع ولكن حكم سماع الأغاني أثناء الصيام يحط وينقص من أجر الصائم لأن الصيام ليس عن الطعام والشراب فقط ولكن أيضا يكون بكل الجوارح عن أي شيء محرم، فالمسلم الحق الذي يحافظ على صيامه ولا ينظر إلى الأفعال المحرمة التي وردت في كتاب الله مثل الغيبة والنميمة كذلك سماع الأغاني، فلا بد أن نملأ أوقاتنا بالطاعات والاستغفار والذكر والدعاء والانشغال بطاعة الله.

حكم سماع الأغاني بعد الإفطار

حكم سماع الأغاني بعد الإفطار أو بعد صلاة التراويح هو شيء لا يغير من حكم سماع الأغاني، ففي حال كون الأغاني مصحوبة بآلة موسيقية باستثناء الدف وتحتوي كلمات الأغنية على ألفاظ بذيئة وعبارات نائية تدعو إلى الفاحشة فهي حرام، أما إن كانت غير ذلك فيعد سماعها غير مستحب في شهر رمضان لأن في هذا الشهر الفضيل على الإنسان أن يهتم بإرضاء الله عز وجل وليس بالأمور الدنيوية.

حكم سماع الأغاني بعد الإفطار يعد حرامًا لأن شهر رمضان يأتي حاملًا معه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والذي يجب الإشارة إليه أن هذا الشهر الفضيل له حرمة لا يجوز انتهاكها، لذا يجب على جميع المسلمين أن يحترم حرمة الشهر الكريم لأنه شهر الخير والطاعات والبركة والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى، شهر فرض فيه الصيام على كل بالغ عاقل مستطيع.

وهناك رأي آخر في حكم سماع الأغاني بعد الإفطار حرام لأن في حال اقتران الموسيقى بالكلمات الفاحشة أو بالفيديوهات المخلة، في حالة كان سماعها بعد الإفطار أم قلبه فالحكم لا يتغير ولا يتبدل، وجاء دليل الفقهاء على ذلك بما ورد في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة).

يحتاج بعض الناس إلى نصائح لترك سماع الأغاني، لأن الاستماع إلى الأغاني هو أحد أنواع الذنوب ولكن لا بد من الإقلاع عنها، ومن أهم هذه النصائح، أن يتذكر الشخص لذة الذنب تكون في وقت فعل المعصية وتزول بزوال المعصية وتبقى الحسرة فقط على فعل المعصية، كما يستطيع أن يستبدل الفرد استماعه إلى الأغاني بسماع القران أو الأناشيد، ويقدر أيضا المسلم أن يستشعر الخوف من الله عز وجل،

سماع الأغاني ينقص من اجر الصيام لأن الغناء معصية وهي تنقص من أجر الطاعة، فشهر رمضان له أهمية كبيرة لأنه هو الشهر المقدس الذي خصه الله بفريضة الصيام، كما نجد بعض الأشخاص المدمنين على استماع الأغاني والمنجذبين إليها في شهر رمضان بسبب تعودهم على هذا الفعل طوال السنة في الأيام العادية، فيتحول الأمر من مجرد عادة إلى إدمان، فمن الممكن ان يترك الشخص سماع الأغاني عن طريق أن يقرأ عن نعيم الله عز وجل وعذابه كي يساعده على الإقلاع عن سماع الأغاني، وأيضا قراءة القران الكريم والاستماع إليه بأن يستبدلوا الأغاني بالقران الكريم والذي له أجر كبير، كما يمكن أن يشغب الشخص نفسه بالعبادة التي من شأنها أنه تلهي الفرد عن رغبته في سماع الأغاني.