ماذا أفعل لو طال العذر الشرعي في رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

ماذا أفعل لو طال العذر الشرعي في رمضان؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ماذا أفعل لو طال العذر الشرعي؟

وقال أمين الفتوى، إن أطول مدة شرعية للعذر الشرعى للمرأة فى شهر رمضان، هى ١٥ يوما، لافتا إلى أن هناك سيدات يدركن الفارق بين دم الحيض والاستحاضة.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لو طال العذر الشرعي عن ١٥ يوما، فإن بعض السيدات لديهن عادة تستطيع التمييز بها فقول مثلا عادتى ٥ أيام، يبقى كل اللى بعدها ده دم استحاضة وتستطيع التفرقة بينها بتغير لون ورائحة الدم، لو لم تعرف التفرقة يصبح أقصى مدة للحيض ١٥ يوما".

يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى أي يوم ووقت فى رمضان، لافتا إلى أن تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية الشهر هو من السنة النبوية.

وتابع عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "كلما تأخرت فى اخرجها كان أفضل والوقت الأفضل هو ليلة عيد الفطر المبارك، لأن فى ناس حالها متعثر ومش قادرة تصرف وبتكون استنزفت وبتكون جلست من العمل خاصة لأصحاب الحرف وليس الموظفين".

حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام.



وأوضح مفتي الجمهورية، أنَّ تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.